By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 19, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Lifestyle

घर पर आलू उगाने के सरल उपाय

घर पर छोटी जगह में भी आलू उगा सकते हैं, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। 

आलू उगाएं

 आलू उगाने के लिए अंकुरित आलू चुनें जिसमें अंकुर निकल रहे हों।

1

बगीचे में या गमलों में मिट्टी की अच्छी तैयारी करें जिसमें जल निकासी उत्तम हो।

2

अंकुरित आलू को लगभग 4 इंच गहराई में रोपें और ऊपर से मिट्टी से ढक दें।

3

नियमित रूप से पानी दें पर अत्यधिक पानी से बचें ताकि आलू सड़े नहीं।

4

सूर्य की रोशनी और हवा का संचार अच्छा होना चाहिए ताकि आलू स्वस्थ बढ़ सकें।

5

खाद और जैविक उर्वरकों का उपयोग करें ताकि पौधे पोषण से भरपूर हों।

6

कीट और रोगों से बचाव के लिए नियमित जांच और प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग करें।

7

सही समय पर कटाई करें, कटाई के बाद आलू को सूखने दें और उचित तापमान पर संग्रहित करें।

8

