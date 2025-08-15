By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
घर में ऑरेंज गाजर उगाने के टिप्स
गाजर विटामिन ए से भरपूर होती है और इसकी खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी आवश्यक है।
गाजर उगाएं घर में
गाजर की बुवाई से पहले मिट्टी की अच्छी तरह जुताई करें और खाद मिलाएं।
1
बीजों को 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं और नमी बनाए रखें।
2
पौधों की देखभाल के लिए नियमित रूप से सिंचाई और खरपतवार हटाना जरूरी है।
3
गाजर की फसल को कीटों और रोगों से बचाने के लिए उचित कीटनाशक का प्रयोग करें।
4
गाजर की फसल को विकास के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करें।
5
फसल की कटाई सही समय पर करें, जब गाजर का आकार और रंग उचित हो।
6
कटाई के बाद गाजर को साफ करके ठंडी जगह पर स्टोर करें और खाने में ताजी गाजरों का उपयोग करें।
स्टोरेज
हेल्दी और हैप्पी कपल के टॉप सीक्रेट्स
Click Here