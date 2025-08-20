By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 20, 2025
घर पर मशरूम की खेती कैसे करें
मशरूम की सब्जी लोग बड़े चाव से खाते हैं। ये काफी हेल्दी और महंगी सब्जी मानी जाती है।
मशरूम
आजकल लोग मशरूम की खेती करके काफी मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आपके घर में गार्डन है, तो आप भी मशरूम लगा सकते हैं।
बिजनेस
चलिए आपको मशरूम की खेती घर पर करने का आसान तरीका बताते हैं। इस तरीके से आपके घर भी मशरूम उगने लगेंगे।
कैसे उगाएं
सबसे पहले तो घर पर ठंडी और नमी वाली जगह तैयार करें। नमी में ही मशरूम उगता है, ये धूप में नहीं निकलता।
ठंडी-नमी वाली जगह
भूसा-मिट्टी
ठंडी-कवर जगह पर एक प्लास्टिक पन्नी बिछा लें। पन्नी पर पहले मिट्टी अच्छे से बिछा दें। इस पर भूसा भी डालें।
पानी छिड़कें
मिट्टी-भूसे के परत पर पानी अच्छे से छिड़क दें। इससे मिट्टी में नमी बन जाएगी।
खाद मिलाएं
इस मिट्टी और भूसे में अच्छी खाद भी मिला दें। खाद्य आप बाजार से ले सकते हैं या फिर गोबर मिला दें।
मशरूम के बीज
मशरूम के बीज बाजार में मिल जाएंगे। इन बीजों को आप मिट्टी में अच्छे से बो दें।
कब निकलेंगे
2-3 हफ्ते में मशरूम छोटे-छोटे निकलने लगेंगे। फिर इसमें बीच में खाद मिला दें।
हाथ से तोड़ें
मशरूम जब अच्छे से बड़े हो जाये, तब इन्हें हाथों से आराम से तोड़ लें।
