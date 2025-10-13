By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 13, 2025
गमले में अदरक कैसे उगाएं
सर्दी में गर्म चाय में अदरक का स्वाद हर किसी को पसंद होता है। अदरक इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी मदद करती है।
अदरक
आप बाजार की अदरक अगर खाना नहीं चाहते, तो घर पर उगी अदरक खा सकते हैं। इसे उगाना काफी आसान है।
घर पर उगाएं
सबसे पहले थोड़े बड़े साइज का गमला लें। इसमें मिट्टी भर लें।
गमला
मिट्टी के साथ गोबर, चाय पत्ती और अन्य खाद्य वाली चीजों को मिला दें।
खाद्य
अब पकी हुई अदरक की गांठ लें और उसे मिट्टी में 2-3 इंच नीचे दबा दें।
अदरक की गांठ
धूप-पानी
अदरक के गमले को 3-4 घंटे की सीधी धूप मिलनी चाहिए। इसे पानी थोड़ा कम ही देना है।
घास उगेगी
अदरक जब अंदर जमने लगेगी, तो ऊपर हरी घास दिखने लगेगी।
खुदाई करें
कुछ महीने बाद अदरक पूरी तरह से जमकर तैयार हो जाएगी। फिर इसे खोदकर निकाल लें।
