घर में धनिया कैसे बोएं

हरी धनिया से लोग सब्जी, सलाद, दाल का स्वाद बढ़ा लेते हैं। हरी धनिया खाने को सजाने के काम भी आती है।

हरी धनिया

हरी धनिया खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है और इसमें मौजूद तत्व शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं।

फायदेमंद

धनिया बाजार में खराब और महंगी मिलती है। ऐसे में आप घर पर धनिया आसानी से उगाकर खा सकते हैं।

घर में बोएं

सबसे पहले सूखी धनिया को लेकर फोड़ लें। ये धनिया का बीज ही होता है।

बीज

गमले में मिट्टी तैयार करें। मिट्टी में गोबर और पानी डालकर हल्की नमी रखें।

मिट्टी तैयार करें

पौधा लगाएं

अब बीज को मिट्टी में थोड़ा गड्ढा करके लगाएं। बीज को लगाकर मिट्टी दबा दें।

धूप में रखें

धनिया वाला गमला हल्की धूप वाली जगह पर रखें। ज्यादा धूप इस पौधे को नहीं चाहिए।

पानी डालें

रोजाना थोड़ा पानी पौधे को दें। ज्यादा पानी गमले में नहीं डालना है वरना धनिया का पौधा खराब हो जायेगा।

कब निकलेगी धनिया

करीब 20-25 दिन बाद ही धनिया की पत्तियां आने लगेंगी। बस फिर धनिया उग जाएगी।

कटाई करें

धनिया जब अच्छे से निकल आये, तब इसकी कटाई करें। लेकिन इसे जड़ से न निकालें।

