By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
बांस का पौधा घर में कैसे लगाएं, जानें आसान तरीका
दफ्तरों और घरों में बांस का पौधा लोग सजावट के तौर पर लगाते हैं। लेकिन ये शास्त्रों के अनुसार सुख, शांति और वृद्धि का प्रतीक भी है।
बांस का पौधा
बांस का पौधा लगाने से घर की सजावट में भी चार चांद लग जाते हैं। ये पौधा आसानी से कही भी लग भी जाता है।
डेकोरेटिव लुक
अगर आप भी बांस का पौधा लगाने का सोच रहे हैं। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रॉसेस समझाते हैं।
कैसे लगाएं
सबसे पहले तो बांस का पौधा लगाने के लिए कांच का जार या चीनी मिट्टी वाला पॉट चुनें।
कांच या मिट्टी पॉट
फिर आपको बांस का पौधा लाना है। आप कही से इसका तना लाकर लगा सकते हैं।
पौधा लाएं
कंकड़ और मिट्टी
अब पॉट में आपको मिट्टी के साथ थोड़े बड़े-छोटे कंकड़ भी भरने होंगे। कंकड़ से बांस का पौधा गिरेगा नहीं।
प्लांटिंग करें
अब पौधो के मिट्टी-कंकड़ में लगाएं। पॉट इतना बड़ा होना चाहिए कि तना 3 इंच अंदर तक चला जाएं।
पानी दें
फिर पौधे को आप थोड़ा पानी दें। बांस का पौधा पानी में पनपता है लेकिन ज्यादा पानी में सड़ जाता है। इसलिए हफ्ते में 1 बार ही पानी डालें।
खाद्य
बांस के पौधे में रेत, मिट्टी, कोकोपीट, कंपोस्ट बीच में डाल दें। इससे ये जल्दी ग्रो करेगा।
हल्की धूप
बांस के पौधे को हल्की धूप ही दिखानी है। ये बिना धूप के भी बड़ा हो जाता है। बस फिर कुछ दिन में इसमें पत्तियां आने लगेंगी।
ब्लेंडर ब्लेड्स तेज करने के 5 घरेलू उपाय
Click Here