गाय के दूध में मोटी मलाई कैसे जमाएं
मलाई कई घरों में खाई जाती है और कुछ लोग इसी से घी भी बनाते हैं। मलाई से घी अच्छा और स्वादिष्ट बनता है।
मलाई
भैंस के दूध में तो मोटी मलाई पड़ जाती है लेकिन गाय के दूध में मलाई पतली रहती है। ऐसे में घी के लिए पर्याप्त मलाई नहीं निकल पाती।
गाय का दूध
अगर आपके घर भी गाय का दूध आता है, तो उसमें मलाई मोटी जमाने का आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं।
कैसे जमाएं
सबसे पहले तो दूध को अच्छे से उबालने के लिए गैस पर रखें और धीमी आंच में पकाएं।
दूध को सही से पकाएं
दूध को पकाते समय बिल्कुल भी हिलाना या चम्मच से चलाना नहीं है। इससे मलाई नहीं जमती है।
हिलाना नहीं है
ढक्कन न लगाएं
जब दूध उबल जाये, तो उसे छलनी से ढकें। कोई भी ढक्कन पूरी तरह से नहीं लगाना है।
ठंडा होने दें
दूध जब पूरी तरह से ठंडा हो जाये, तभी फ्रिज में रखें। गर्म दूध रखने से मलाई नहीं होगी।
मलाई जम जाएगी
दूध ठंडा होने पर फ्रिज में रातभर रखें। सुबह जब आप दूध फ्रिज से निकालेंगी, तब मोटी मलाई जमी मिलेगी।
