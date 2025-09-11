By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 11, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Lifestyle

फर्नीचर में लगे दीमक से कैसे छुटकारा पाएं

घर के लकड़ी के फर्नीचर या अलमारी में आसानी से दीमक लग जाते हैं। फिर ये उस जगह को खोखला कर देते हैं।

लकड़ी में दीमक

अलमारी या फिर फर्नीचर में नमी या सीलन के कारण दीमक लग जाते हैं। दीमक उस जगह को काटना शुरू कर देते हैं।

क्यों लगते हैं

अगर आपकी अलमारी-फर्नीचर में दीमक लग गए हैं। तो उनसे छुटकारा पाने का तरीका हम आपको बताते हैं।

कैसे छुटकारा पाएं

जिस जगह पर भी दीमक लग रहे हो, वहां पर नीम का तेल छिड़क दें। इसे हर दिन दो बार छिड़कें।

नीम का तेल

सफेद सिरका भी दीमक को भगाने में मदद करेगा। सफेद सिरका आप दीमक वाली जगह पर छिड़कें।

सफेद सिरका

लौंग का तेल

लौंग का तेल दीमक को भगाने में मदद करेगा। लौंग के तेल की महक से ये दूर भागेंगी।

नींबू का रस

नींबू का रस भी दीमक को भगा सकते हैं। इसे स्प्रे बोतल में भरकर छिड़क लें।

नमक

नमक-नींबू का रस मिलाकर स्प्रे बोतल में भरें। फिर इसका छिड़काव करें।

खास टिप्स

अलमारी या फर्नीचर को चेक करते रहें, जिससे सीलन न हो। साथ ही दीमक हटाने के बाद उस जगह को साफ रखें।

मधुमक्खी के डंक से राहत के टॉप 6 नुस्खे!

 Click Here