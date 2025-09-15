By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
कार में घुस गए चूहे, भगाने का आसान तरीका
घर, दुकान में चूहे घुस जाये, तो उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर ये खाने की चीजों और अन्य सामान को नुकसान पहुंचाते हैं।
चूहों का कहर
लेकिन कार में अगर चूहे घुस जाये, तो ये बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इससे जान-माल का खतरा भी हो सकता है।
कार में चूहे
पार्किंग या अन्य किसी जगह खड़ी कार में चूहे घुस जाते हैं। चलिए बताते हैं चूहों को कार से कैसे निकाला जा सकता है।
कैसे निकालें
कार में 2-4 नेफ्थलीन बॉल्स डाल दें। इसकी महक से चूहे कार से भाग जाते हैं।
नेफ्थलीन बॉल्स
तंबाकू खाने से इंसान को कैंसर होता है और चूहे इसकी महक से परेशान होते हैं। तंबाकू को कार में रखें और चूहों से छुटकारा पा लें।
तंबाकू
फिनाइल
घर की सफाई में इस्तेमाल होने वाला फिनाइल भी चूहों को भगा देगा। कार में कुछ जगहों पर फिनाइल छिड़क दें।
प्याज-लहसुन
प्याज को आधा काट लें और लहसुन की कलियां लें। इन्हें कार में कुछ जगहों पर रख दें। इसकी बदबू से चूहे भाग जाएंगे।
पुदीने की पत्तियां
पुदीने की पत्तियां भी कार से चूहों को भगा सकती हैं। इसकी महक से भी चूहे दूर भागते हैं।की।
खास टिप्स
कार को हमेशा साफ-सुथरी जगह में पार्क करें, खाने का सामान न छोड़ें और इंजन होल पर जाली लगवाएं।
बाथरूम फर्श की टाइल्स कैसे साफ करें
Click Here