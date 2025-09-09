By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 09, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
घर में छिपकली का कहर, 4 तरीके अजमाएं
गर्मी-बरसात के मौसम में घर में छिपकली घुस आती है। इन्हें देखने में घिन लगती है और ये खाना भी झूठा कर देती हैं।
छिपकली
छिपकली को भगाने के लिए कई तरह के दवाई व स्प्रे आते हैं। लेकिन फिर ये मर जाती हैं और घर में कीड़े लगते हैं।
दवा या स्प्रे
अगर आपके घर में भी छिपकली का कहर है, तो इन्हें भगाने के कुछ आसान तरीके आपको बताते हैं।
भगाने का तरीका
तंबाकू को आप बाजार से खरीद लें और इसे घर के कोने में रख लें। जहां छिपकली बैठती हो।
तंबाकू
तंबाकू की तेज महक से छिपकली घर छोड़कर भाग जाएगी। तंबाकू की महक काफी अजीब आती है।
महक
लहसुन-प्याज
लहसुन और प्याज की महक से भी आप छिपकली को भगा सकते हैं। किचन में यूज होने वाली ये चीजें छिपकली के लिए बड़ा डर है।
क्या करें
लहसुन की कलियां छील लें और प्याज को टुकड़ों में काट लें। दोनों को एक साथ रखें। इसकी गंध से छिपकली भाग जाएगी।
काली मिर्च स्प्रे
काली मिर्च का पाउडर पीस लें और पानी में मिलाकर स्प्रे बोतल में भरें। इस स्प्रे को छिपकली पर छिड़क दें।
अंडे का छिलका
अंडे का छिलका भी छिपकली का दुश्मन होता है। अंडे के छिलके को देखकर छिपकली दूर भागती है।
कैसे रखें
अंडे के छिलके को आधे हिस्से में फोड़कर रखें। इसे देखकर छिपकली घर में नहीं घुसेगी।
लोहे की कैंची की धार तेज कैसे करें
Click Here