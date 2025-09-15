By Deepali Srivastava
शरीर से जले का निशान हटाने के घरेलू उपाय
किचन में काम करते समय अक्सर महिलाएं जल जाती हैं या फिर तेल के छींटे पड़ जाते हैं।
जलने के बाद फफोला पड़ जाता है और फिर निशान लंबे समय तक रहता है। जो देखने में खराब लगता है।
अगर आपका हाथ, पैर, मुंह पर जले का निशान है। तो इसे हटाने के लिए कुछ घरेलू उपाय ट्राई कर सकते हैं।
जलने के बाद निशान को हटाने के लिए शहद लगा सकते हैं। शहद एंटी-सेप्टिक होता है, इससे निशान हट जायेगा।
एलोवेरा जेल भी जले का निशान हटा सकता है। जेल से जलने वाली जगह पर मालिश करें।
कच्चे अंडे का सफेद वाला हिस्सा भी जले का निशान हटाने में हेल्प करेगा। इसमें प्रोटीन होता है, जो त्वचा के धब्बे हटाता है।
नारियल का तेल भी आप जले पर लगा सकती हैं। विटामिन ई युक्त तेल जले का निशान हटा देगा और त्वचा पर कसावट लायेगा।
जले का निशान हटाने के लिए आप प्याज का रस भी लगा सकती हैं। इससे भी दाग-धब्बे हल्के हो जाते हैं।
अगर आप किचन में जल जाये तो सबसे पहले सरसों का तेल या फिर टूथपेस्ट लगाएं। इससे छाले नहीं होंगे।
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
