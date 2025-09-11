By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 11, 2025
Health
सिगरेट पीने से काले हो गए हैं होंठ, तो क्या करें
सिगरेट पीने से स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं होती हैं। शरीर के लिए सिगरेट पीना हानिकारक होता है।
सिगरेट
सिगरेट ज्यादा पीने से फेफड़े कमजोर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। इसके बाद भी लोगों को इसकी लत लग जाती है।
कैंसर जैसी बीमारी
सिगरेट लगातार पीने से होंठ गुलाबी से काले हो जाते हैं। फिर ये चेहरे की खूबसूरती को खराब कर देते हैं।
काले हो गए होंठ
अगर आप भी सिगरेट पीते हैं और होठों का रंग बदल चुका है। तो इसे सही करने के लिए कुछ चीजों को अजमाएं।
कैसे करें सही
चुकंदर का रस लगाने से होठों पर नमी बनी रहेगी और रंग भी सही होगा।
चुकंदर
हल्दी-दूध
हल्दी-दूध को मिलाकर लिप्स को एक्सफोलिएट करें। इससे होठों की रंगत में सुधार आयेगा।
नारियल तेल-नींबू
नारियल तेल, ग्लिसरीन और नींब का जूस मिलाकर रात में होठों पर लगाएं। सुबह तक ऐसे ही रखें। कालापन दूर हो जायेगा।
शहद-शक्कर
शहद में शक्कर मिलाकर होठों को रब करते हुए स्क्रब करें। इससे लिप्स का कलर चेंज होगा और स्किन भी।
क्या न करें
सिगरेट पीना कम करें। होठों पर केमिकल युक्त लिपस्टिक लगाने से बचें। उन्हें समय-समय पर मॉइस्चर करें।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
