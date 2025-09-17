By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 17, 2025
Food
कॉफी पाउडर जम गया, सही करने के टिप्स
कॉफी हर घर में पी जाती है और ये काफी फायदेमंद भी होती है। कॉफी को शीशी में लोग स्टोर करते हैं।
कॉफी पाउडर
शरीर को चुस्त रखने के लिए लोग कॉफी पीते हैं। इसमें मौजूद कैफीन मानसिक सतर्कता को बढ़ाता है।
फायदेमंद
मानसून मौसम में नमी के कारण कॉफी पाउडर शीशी में जम जाता है। ऐसे में इसे निकालते समय काफी मुश्किल होती है।
जम गया
अगर आपकी शीशी में भी कॉफी पाउडर जम जाता है, तो उसे सही करने के लिए कुछ टिप्स अपना सकते हैं।
कैसे सही करें
कॉफी की शीशी को धूप में रख दें। धूप की गर्मी से ये पाउडर फॉर्म में हो जाएगी।
धूप में रखें
कॉफी पाउडर को चम्मच की मदद से प्लेट में निकालकर माइक्रोवेव में रखें। इससे ये सही हो जाएगी। फिर शीशी में भर लें।
माइक्रोवेव
गर्म तवा
जमे हुए कॉफी पाउडर को गर्म तवे पर फैला सकते हैं। इससे भी पाउडर आसानी से नॉर्मल हो जायेगा।
ग्राइंडर
कॉफी बड़े टुकड़ों में निकल रही है, तो उसे ग्राइंडर में डालकर पीस लें। ऐसे भी ये सही हो जाएगी।
स्टोर कैसे करें
कॉफी की शीशी को हमेशा सही से बंद करें। अगर ढक्कन ढीला हो, तो एल्यूमिनियम फाइल शीशी पर लगाकर बंद करें।
