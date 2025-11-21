By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 21, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Health

सर्दियों में बादाम कैसे खाएं?

बादाम सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है।

बादाम

इसमें पोषक तत्वों की भरमार होती है।

पोषक तत्व

रोजाना बादाम का सेवन करने से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है।

स्वास्थ्य समस्याओं से राहत

सर्दियों में रोजाना बादाम का सेवन करने से सेहत दुरुस्त हो सकती है।

सेहत रहती है दुरुस्त

सर्दियों में बादाम का सेवन कैसे करना चाहिए आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।

कैसे करें बादाम का सेवन

सर्दियों में बादाम का सेवन खाली पेट भिगोकर करना चाहिए।

खाली पेट खाएं

रात भर पानी में भिगोए गए बादाम का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा मिलती है।

भीगे हुए बादाम

साथ ही यह त्वचा में निखार लाने, याददाश्त मजबूत बनाने आदि में लाभकारी होता है।

त्वचा में निखार लाए

भीगे हुए बादाम का सेवन करने से पाचन दुरुस्त रहता है।

पाचन दुरुस्त करे

सबसे ज्यादा किताब पढ़ते हैं इन 5 देशों के लोग, भारत इतने नंबर पर

 Click Here