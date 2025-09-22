By Deepali Srivastava
September 22, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
सिंदूर खेला के दौरान ऐसे करें बालों की देखभाल
सिंदूर खेला नवरात्रि के आखिरी दिन मां दुर्गा के विसर्जन के बाद धूमधाम से मनाया जाता है।
सिंदूर खेला
सिंदूर खेला में सुहानिग महिलाएं एक दूसरे की मांग में सिंदूर भर देती हैं और सुहागिन रहने की कामना करती हैं।
क्या होता है
सिंदूर खेला के दौरान इस्तेमाल होने वाला सिंदूर कई बार केमिकल युक्त होता है। ऐसे में बाल अक्सर ड्राई, डैमेज हो जाते हैं।
बाल हो गए खराब
चलिए आपको बताते हैं सिंदूर खेला के दौरान अपने बालों की देखभाल कैसे करें। कुछ टिप्स की मदद से बाल बचे रहेंगे।
कैसे करें देखभाल
सिंदूर खेला के एक दिन पहले बालों में सरसों या नारियल का तेल लगाएं। तेल से सिंदूर बालों में चिपकेगा नहीं।
ऑयलिंग
हेयर टाई
बालों को खुला रखने के बजाय चोटी या जूड़ा बना लें। इससे पूरे बालों में सिंदूर नहीं फैलेगा।
हेयर कवर
अगर स्कैल्प इंफेक्शन या एलर्जी का खतरा हो तो साड़ी के पल्ले से सिर को कवर कर लें। इससे बाल बचेंगे।
शैंपू-कंडीशनर
सिंदूर खेला के बाद बालों को झाड़कर फिर शैंपू और कंडीशनर करें। इससे बाल साफ हो जाएंगे।
सीरम
बालों को धोने के बाद हेयर सीरम लगाएं। इससे बालों की चमक बनी रहेगी और सॉफ्टनेस भी।
हेयर केयर टिप्स
सिंदूर खेला परंपरा है, इसे जरूर खेलें लेकिन बालों की देखभाल के लिए इन टिप्स को फॉलो करें।
