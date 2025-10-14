By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
पलकें कर्ल करने के आसान टिप्स
आंखों को खूबसूरत लुक देने के लिए पलकें खास रोल निभाती हैं। मस्कारा लगाने के बाद पलकें ज्यादा सुंदर दिखती हैं।
पलकें
आजकल लोग पलकों को हैवी लुक देने के लिए कर्ल कर लेते हैं। इसके लिए कई तरह के कर्लर भी आते हैं।
कर्ल लैशेस
चलिए आपको बताते हैं पलकों को कैसे सुंदर बनाएं और कर्ल करने का तरीका।
कैसे करें
कर्लर के इस्तेमाल से पलकों को कर्ल कर सकते हैं। इन्हें दबाते हुए ऊपर की ओर उठाएं।
कर्लर
वैस्लीन लगाकर पलकों को ऊपर की ओर उठाएं। उससे भी लैशेस कर्ल हो जाती हैं।
वैस्लीन
ब्लो ड्रायर
ब्लो ड्रायर से भी पलकें कर्ल हो जाती है। इसे गर्म करके छोटी कंघी से पकड़ें और फिर ड्रायर चलाएं।
मस्कारा लगाएं
कर्ल करने के बाद ही मस्कारा लगाएं। पहले लगाने से लैशेस टूट सकती हैं।
वॉटरप्रूफ
पलकों का कर्ल लंबे समय तक बनाये रखने के लिए वॉटरप्रूफ मस्कारा ही लगाएं।
