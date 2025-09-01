By Deepali Srivastava
September 01, 2025
बिना फाउंडेशन के परफेक्ट मेकअप बेस कैसे बनाएं?
हर कोई चाहता है कि उसका मेकअप लुक परफेक्ट और सुंदर दिखे। ऐसे में लड़कियां कई महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं।
मेकअप लुक
मेकअप बेस तैयार करने के लिए फाउंडेशन लगाया जाता है। कई बार फाउंडेशन स्किन टाइप के हिसाब से नहीं होता, तो पूरा लुक खराब दिखता है।
फाउंडेशन
अगर आपका मेकअप लुक भी फाउंडेशन के साथ गड़बड़ हो जाता है। तो एक बार बिना फाउंडेशन के बेस बनाकर देखें। चलिए स्टेप्स बताते हैं।
कैसे तैयार करें बेस
सबसे पहले फेस को क्लीन करें। फिर काफी हल्का सा मॉइश्चराइजर लगाकर 5 मिनट छोड़ दें।
स्टेप 1
प्राइमर अपनी स्किन के हिसाब से खरीदें। इसे उंगली की टिप पर लेकर फेस पर लगाएं।
स्टेप 2
स्टेप 3
कंसीलर भी स्किन टाइप के अनुसार मिलत है। आप कंसीलर को चेहरे पर लगाकर ब्लेंड करें। इससे दाग-धब्बे भी छिपेंगे।
स्टेप 4
इसके बाद आप ब्लश, हाईलाइटर, लिपस्टिक, आई लुक कंप्लीट करके मेकअप करें।
नो केकी लुक
बिना फाउंडेशन के मेकअप करने से फेस केकी नहीं दिखेगा। इससे आपको स्मूद लुक मिलेगा।
ड्राईनेस
फाउंडेशन मेकअप करने से कई बार स्किन ड्राई दिखती है। ऐसे में आपकी त्वचा भी ड्राईनेस से बचेगी।
रेडिएंट ग्लो
कंसीलर बेस बनाने से दाग-धब्बे छिपेंगे और आपको रेडिएंट ग्लो मिलेगा।
