बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कंट्रोल करें
आजकल हर किसी के हाथ में फोन-लैपटॉप है। ऐसे में बच्चे बचपन से ही फोन देखने और समझने लगते हैं।
डिजिटल वर्ल्ड
बच्चे धीरे-धीरे मोबाइल में कार्टून देखना शुरू करते हैं और फिर उनका स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जाता है।
स्क्रीन टाइम
बच्चों का मोबाइल में घंटों कार्टून देखना उनकी आंखों और विकास के लिए काफी नुकसानदायक होता है।
नुकसानदायक
अगर आपका बच्चा भी फोन में घुसा रहता है, तो उसका स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने के लिए कुछ टिप्स जरूर अपनाएं।
कैसे करें कंट्रोल
बच्चों को स्क्रीन टाइम दें लेकिन समय तय करें। ऐसे वह कार्टून देख सकेंगे और ज्यादा नुकसान नहीं होगा।
समय डिसाइड करें
टीवी चलाएं
फोन में स्क्रॉलिंग करने के बजाय टीवी में कार्टून देखने दें। टीवी दूर से देखने पर आंखों पर ज्यादा असर नहीं होता।
गेम खेलें
बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजें और उन्हें समय दें। आप भी उनके साथ खेलने का समय निकालें।
कलर्स
बच्चा अगर छोटा है, तो उसे कलर्स करने के लिए दें। छोटे बच्चे कलर करने में काफी दिलचस्पी रखते हैं।
इंडोर गेम्स
कैरम, लूडो, साप-सीढ़ी, चेस जैसे गेम्स बच्चों के साथ खेलने के लिए बैठें। इससे उनका ब्रेन शार्प होगा।
डांस-सिंगिंग
अगर बच्चा बड़ा है, तो उसकी हॉबी के अनुसार क्लासेस करवाएं। डांस या सिंगिंग जैसी क्लासेस ज्वाइन करवाएं।
