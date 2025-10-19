By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 19, 2025
घर की पानी की टंकी साफ करने के 5 सरल तरीके
घर की छत पर रखी पानी की टंकी के माध्यम से पूरे घर में पानी की सप्लाई होती है। टंकी में गंदगी जमा हो तो पानी भी दूषित आता है।
पानी की टंकी
दीपावली की सफाई के दौरान लोग पानी की टंकी भी जरूर साफ करते हैं। चलिए आपको इसे साफ करने के असरदार तरीके बताते हैं।
सफाई
सबसे पहले पानी की टंकी का मेन स्वीच बंद करें। इससे गंदगी साफ करते समय गंदा पानी नल से नहीं आयेगा।
सप्लाई बंद करें
1 टब में गर्म पानी भरें और इसमें सर्फ पाउडर घोल दें। फिर इस पानी को टंकी में डाल दें। अब लंबे ब्रश या खुद टंकी में घुसें और उसे रगड़कर साफ करें।
सर्फ पाउडर
बेकिंग सोडा क्लीनिंग एजेंट माना जाता है। गर्म पानी में इसे घोलकर रखें और इस पानी को टंकी में डालकर 5 मिनट छोड़ दें। फिर साफ करें।
बेकिंग सोडा
सिरका
अगर आपके पास बाकि ऑप्शन नहीं है, तो सिरका का घोल बनाएं। सिरका का खट्टापन टंकी का चिपचिपापन दूर करेगा। इससे सफाई करें।
नींबू का रस
नींबू का रस और नमक का घोल गर्म पानी में तैयार करें। गीले कपड़े को घोल में गीला करें और इससे टंकी साफ करें। इससे जमी काई साफ हो जाएगी।
हार्पिक
अगर टंकी अंदर से काली दिख रही है, तो हार्पिक, डिटर्जेंट, नींबू का रस पानी में घोलें। इस पानी को कपड़े में लगाकर रगड़कर सफाई करें।
