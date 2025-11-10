By Mohit
कार को अंदर से कैसे क्लीन करें?
कार की सफाई सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी उतनी ही जरूरी होती है। कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि कार अंदर से कैसे क्लीन करें।
बेहद जरूरी
आज हम आपको कुछ काम की टिप्स बता रहे हैं जिनसे आपकी कार अंदर से भी काफी हद तक अच्छे से क्लीन हो जाएगी।
आसान टिप्स
कार के अंदर गंदगी की सबसे बड़ी वजह मैट पर पड़ी धूल-मिट्टी होती है। इसे वैक्यूम क्लीनर से हफ्ते में एकबार जरूर क्लीन करें।
वैक्यूम क्लीनर
कार में जब भी कुछ खाते हैं तो उसके कुछ टुकड़े मैट पर गिर जाते हैं। इसे न हटाए तो बदबू आने लगती है। वैक्यूम क्लीनर के जरिए इसे भी हटा लेना चाहिए।
खाने के टुकड़े
कार की सीटें भी सबसे ज्यादा गंदी रहती हैं। ऐसे में सीट क्लीनर से इन्हें भी क्लीन करें।
कार की सीटें
धूल-मिट्टी सिर्फ सीट और मैट्स पर ही नहीं बल्कि डैशबोर्ड में भी जम जाती है। ऐसे में किसी अच्छे क्लीनर और माइक्रोफाइबर कपड़े के जरिए इसे भी चमकाएं।
डैशबोर्ड
कार के विंड स्क्रीन और विंडो के शीशे भी ग्लास क्लीनर से साफ करें।
ग्लास क्लीन
यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको कंजूसी छोड़ थोड़ा खर्चा करना होगा क्योंकि कार के हर पार्ट के लिए अलग से क्लीनर जरूरी होता है।
छोड़नी होगी कंजूसी
टूथब्रश से कार के कोने की धूल को हटा सकते हैं। अगर एसी वेंट्स में धूल जमा है तो इसे भी टूथब्रश से आसानी से क्लीन कर सकते हैं।
टूथब्रश से क्लीनिंग
आपका बता दें कि हाथों को चोट से बचाने के लिए आपको प्रोटेक्टिव ग्लव्स जरूर पहनना चाहिए।
प्रोटेक्टिव ग्लव्स
