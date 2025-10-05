By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 05, 2025
Food
किचन के चिपचिपे डिब्बे ऐसे करें साफ
दीपावली से पहले घर और किचन के सामान की सफाई शुरू हो जाती है। किचन के चिपचिपे डिब्बे और बर्तन भी मां धोने लगती है।
साफ-सफाई
किचन में गंदगी और तेल के इस्तेमाल के कारण अक्सर रखे डिब्बे चिपचिपे हो जाते हैं। फिर ये देखने और छूने में गंदे लगते हैं।
चिपचिपे डिब्बे
अगर आपके डिब्बे भी सफाई मांग रहे हैं, तो कुछ आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं।
कैसे करें साफ
टब में गर्म पानी भरें और चिपचिपे डिब्बों को उसमें डुबोकर छोड़ दें।
डिब्बे भिगोएं
अब 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 2 स्पून सिरका, सर्फ पाउडर 1 ग्लास पानी में घोल लें।
घोल बनाएं
साफ करें
अब स्पंज में इस घोल को लगाकर डिब्बे और ढक्कन को साफ करें।
पानी से धोएं
डिब्बे की चिकनाई साफ हो जाएगी। फिर इन्हें साफ पानी से धोकर सूखने के लिए रखें।
नींबू का छिलका
अगर बेकिंग सोडा नहीं है, तो नींबू के छिलके में नमक लगाकर डिब्बे रगड़ें। इससे भी चिकनाई हटेगी।
