गैस का बर्नर कैसे साफ करें
आजकल हर किचन में एक से बढ़कर एक मॉड्यूलर चूल्हे हो चुके हैं। लेकिन बर्नर सभी में एक जैसा होता है।
गैस-स्टोव
बर्नर में कई बार गंदगी जमा हो जाती है। ये खाना पकाते समय या ज्यादा जलने से होता है।
गंदगी जम गई
बर्नर के गंदा होने पर आंच कम हो जाती है और गैस ज्यादा खर्च हो जाती है।
कम आंच
अगर आपका बर्नर भी गंदा हो गया है, तो उसे साफ करने के कुछ टिप्स आपको बताते हैं।
साफ कैसे करें
सबसे पहले बर्नर को ठंडे पानी में डाल दें। इससे बर्नर थोड़ा गीला हो जाये।
स्टेप 1
स्टेप 2
अब गर्म पानी में 1 पैकेट ईनो, बेकिंग सोडा, नींबू का रस डालकर घोल तैयार करें।
स्टेप 3
अब बर्नर को इसी घोल में डालकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें।
स्टेप 4
फिर छोटे ब्रश की मदद से बर्नर को साफ करें। इससे जमा गंदगी निकल जाएगी।
स्टेप 5
अब साफ पानी से बर्नर को धोकर कपड़े से पोछ लें। फिर इसे वापिस गैस पर सेट करें। ये बिल्कुल साफ हो जायेगा।
