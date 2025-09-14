By Deepali Srivastava
September 14, 2025
बाथरूम फर्श की टाइल्स कैसे साफ करें
बाथरूम की टाइल्स अगर सफेद हो तो ये जल्दी पीली और गंदगी दिखने लगती है। फिर इसमें फिसलन भी होती है।
बाथरूम की टाइल्स
वैसे तो टाइल्स साफ करने के लिए कई तरह के टॉयलेट क्लीनर भी आते हैं, लेकिन आप कुछ घरेलू चीजों से टाइल्स को चमका सकते हैं।
क्लीनर
चलिए आपको बताते हैं बाथरूम की टाइल्स साफ करने के लिए क्या जुगाड़ अपनाने चाहिए।
कैसे करें साफ
सबसे पहले पानी में बेकिंग सोडा का घोल तैयार करें। फिर इसमें नींबू का रस मिलाएं।
बेकिंग सोडा
अब इस घोल को फर्श पर डालकर फैला दें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें।
फर्श पर फैलाएं
ब्रश से रगड़ें
फिर आप ब्रश या स्क्रबर की मदद से टाइल्स को रगड़कर साफ कर लें।
आला
सफेद कपड़ों को साफ करने वाला आला भी टाइल्स को साफ कर देता है।
कैसे करें क्लीन
आला फर्श पर डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ें। फिर टाइल्स को रगड़कर साफ कर लें।
सिरका
घर पर सिरका रखा हो, तो उसमें नींबू का रस मिलाकर फर्श पर डालें।
क्लीनिंग
सिरका भी टाइल्स की मैल को काटकर नया जैसा चमकदार बना देगा।
