By Mohit
PUBLISHED Nov 1, 2025
LIVE HINDUSTAN
Tech
किसान निधि किस्त का स्टेटस ऐसे करें चेक
PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को साल में 2-2 हजार रुपये की तीन किस्त जारी की जाती है।
साल में तीन किस्त
सम्मान निधि योजना की ये किस्त सीधा किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
डायरेक्ट ट्रांसफर
जल्द ही 21वीं किस्त मिलने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नवंबर के पहले हफ्ते में किस्त आ सकती है। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तारीख नहीं बताई है।
जल्द जारी होगी
आज हम आपको PM किसान सम्मान निधि की किस्त का स्टेटस चेक करने का तरीका क्या है इस बारे में बता रहे हैं।
जानें तरीका
किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट https:pmkisan.gov.in पर विजिट करना होगा।
पहला स्टेप
अब होम पेज पर Farmers Corner में Beneficiary Status पर क्लिक करना होगा।
दूसरा स्टेप
आधार नंबर, बैंक खाता नंबर अथवा मोबाइनल नंबर को दर्ज करना होगा।
तीसरा स्टेप
आपके सामने Get Data का ऑप्शन होगा जिसपर क्लिक करने के बाद किस्त के स्टेटस की जानकारी आएगी।
चौथा स्टेप
अब नंबर के साथ दिखेगा कॉलर का नाम
Click Here