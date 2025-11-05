By Deepali Srivastava
PUBLISHED November 05, 2025
Food
अमरूद मीठा है या नहीं, बिना खाए कैसे पता करें
सर्दी के मौसम में अमरूद में काला नमक खाना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है। अमरूद मीठा हो तो खाने में काफी मजा आता है।
अमरूद
अमरूद में विटामिन सी, विटामिन ए, फाइबर, लाइकोपीन और कैरोटीनॉयड जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।
फायदेमंद
बाजार में दुकानदार अमरूद वही चखने को कहते हैं, जो उन्हें मीठे लगते हैं। लेकिन बाकि खरीदे हुए अमरूद फीके भी हो सकते हैं। चलिए बताते हैं कैसे चेक करें?
मिठास कैसे चेक करें?
अमरूद मीठा होगा तो उसकी भीनी-भीनी महक आएगी। फीके अमरूद में कोई महक नहीं आती है।
महक
फीका अमरूद रंग में थोड़ा कम पीला होगा और हल्का हरा भी दिखेगा। जबकि मीठा अमरूद का रंग पीला या लाल होता है।
रंग
दबाकर देखें
अमरूद को हाथ में लेकर हल्का सा दबाकर देखें। अगर ये ठोस है तो कम मीठा हो सकता है। गुदगुदा अमरूद खाने में मीठा होगा।
वजन
अमरूद को हाथ में लेकर उसका वजन चेक करें। मीठे अमरूद का वजन थोड़ा भारी सा लगेगा।
