By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 7, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
कुत्ते-बिल्ली जैसे पालतू जानवर लेकर ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं या नहीं
भारतीय रेलवे में कुत्ते-बिल्ली जैसे पालतू जानवरों को लेकर यात्रा संभव है, लेकिन सख्त नियमों के साथ। आइए जानें पूरी प्रक्रिया।
ट्रेन में पेट्स के साथ यात्रा
भारतीय रेलवे कुत्तों, बिल्लियों, खरगोशों को यात्रा की अनुमति देता है। एक PNR प्रति एक पालतू जानवर ही ले जा सकते हैं। लेकिन प्रतिबंधित पेट्स के साथ आप यात्रा नहीं कर सकते हैं।
पालतू जानवर ट्रेन में
पालतू जानवरों को केवल AC फर्स्ट क्लास के कूपे (2 या 4 बर्थ) या ब्रेक वैन के डॉग बॉक्स में ले जाया जा सकता है। अन्य क्लास जैसे स्लीपर या जनरल में यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतिबंधित हैं।
फर्स्ट क्लास
अगर आपको पेट्स के साथ यात्रा करना है, तो जिस स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है, वहां के स्टेशन के चीफ रिजर्वेशन अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखकर देना होता है।
स्टेशन पर परमिशन
पेट्स का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (रेबीज सहित), मालिक का ID प्रूफ और स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र लाना जरूरी। यात्रा से पहले पशु चिकित्सक से चेक-अप करवाना होता है।
आवश्यक दस्तावेज
पालतू को हमेशा लेज या क्रेट में रखें। इस बात का ध्यान रखें कि पेट्स शोर ना करें, ताकि अन्य यात्रियों को परेशानी ना हो। TT को सूचित करें। लंबी यात्रा में क्रेट ट्रेनिंग करवाएं।
यात्रा के दौरान नियम
यात्रा से पहले अपने पालतू जानवर को ट्रेन करें। पानी, खाना, ब्लैंकेट और टॉय साथ रखें। अगर जानवर घबरा रहा हो, तो उसे शांत करने का प्रयास करें।
विशेष टिप्स
सफर के दौरान अपने पेट की जिम्मेदारी आपको खुद उठानी पड़ती है। किसी भी तरह के नुकसान के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होता है।
पेट की जिम्मेदारी
अगर नियमों का सही तरीके से पालन हो, तो ट्रेन में पालतू जानवर के साथ यात्रा संभव और किफायती है।
संभव है यात्रा
पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स को सुबह कितने बजे उठना चाहिए?
Click Here