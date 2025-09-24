By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Health
40 के बाद स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए पुरुष करें ये चीजें
पुरुषों को आजकल लो स्पर्म काउंट की समस्या का सामना खूब करना पड़ रहा है। कई पुरुष इसके लिए दवाई लेते हैं।
लो स्पर्म काउंट
आजकल का गलत खान-पान, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, लेट नाइट स्लीप के कारण स्पर्म काउंट में कमी हो सकती है।
लाइफस्टाइल
40 की उम्र के बाद पुरुषों को इनफर्टिलिटी इश्यू झेलना पड़ रहा है। ऐसे में पुरुष तनाव में रहते हैं।
इनफर्टिलिटी
अगर आप भी लो स्पर्म काउंट से परेशान हैं, तो कुछ चीजों को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें।
क्या करें
पुरुषों को अपनी डायट में प्रोटीन युक्त चीजें जैसे अंडा, मछली, पनीर, दूध, दही शामिल करनी चाहिए।
प्रोटीन युक्त डायट
अच्छी नींद
आपको समय पर सोना और जगना होगा। लेट नाइट स्लीप से भी स्पर्म काउंट पर असर होगा।
विटामिन डी
विटामिन डी की कमी से भी स्पर्म काउंट पर फर्क पड़ता है। आप धूप लें और इससे भरपूर चीजें खाएं।
ड्राई फ्रूट्स
पुरुषों को ड्राई फ्रूट्स और नट्स खाने चाहिए। इनमें मौजूद तत्व टेस्टोरोन बढ़ाते हैं।
शराब-सिगरेट
अगर आप शराब-सिगरेट पीते हैं, तो भी आपका स्पर्म काउंट लो हो सकता है। इसे छोड़ने की कोशिश करें।
एक्सरसाइज-योगा
पुरुषों को एक्सरसाइज या योगा करना चाहिए। इससे स्ट्रेस लेवल कम होता है और स्पर्म काउंट बढ़ता है।
नोट
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
इन 5 लोगों को नहीं खाना चाहिए सहजन
Click Here