PUBLISHED October 12, 2025
बिना UPSC क्रैक किए कैसे बन सकते हैं IAS?
भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा को टॉप रैंक के साथ क्रैक करना जरूरी होता है। यूपीएससी सीएसई की परीक्षा को टॉप रैंक के साथ क्रैक करने पर ही आईएएस की नौकरी मिलती है।
आईएएस अधिकारी बनने के लिए हर साल लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। हालाकि, इन लाखों अभ्यर्थियों में से हर साल लगभग 100-200 लोग ही आईएएस अधिकारी बन पाते हैं।
इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि आईएएस अधिकारी बनने के लिए किस तरह की प्रतिभा का होना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस परीक्षा में कंपटीशन बहुत अधिक है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी रूप से चयनित होने के लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना जरूरी है, लेकिन एक आईएएस अधिकारी के बराबर की शक्तियां आपको लेटरल एंट्री के माध्यम से मिल सकती हैं।
भारत में कई बड़े प्रशासनिक पदों पर अल्पकालिक समय के लिए लेटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्त की जाती है। आमतौर पर इन पदों पर आईएएस अधिकारी की ही नियुक्ति होती है, लेकिन विशेषज्ञता के आधार पर लेटरल एंट्री के माध्यम से सरकार नियुक्तियां कर सकती है।
संघ लोक सेवा आयोग में लेटरल एंट्री एक खास भर्ती प्रक्रिया है। इसके जरिए सरकार सिविल सेवा परीक्षा की लंबी प्रक्रिया से गुजरे बिना, सीधे निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और शैक्षणिक संस्थानों के विशेषज्ञों को मीडियम और सीनियर प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करती है।
इस तरह की भर्तियों का मुख्य उद्देश्य शासन में सुधार लाना और विभिन्न मंत्रालयों में डोमेन-विशिष्ट विशेषज्ञता और नए दृष्टिकोण को शामिल करना है। आपको बता दें कि यह योजना नीति आयोग की सिफारिश पर शुरू की गई थी।
लेटरल एंट्री के जरिए सिविल सेवा में ये भर्तियां ऐसे विभागों में की जाती हैं, जहां अक्सर मौजूदा सिविल सेवकों की कमी या विशिष्ट ज्ञान की जरूरत होती है।
यूपीएससी लेटरल एंट्री के माध्यम से सामान्य तौर पर संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की जाती हैं। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि ये विशेषज्ञ अपने संबंधित क्षेत्रों, जैसे- वित्त, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा या डिजिटल अर्थव्यवस्था में वर्षों का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं।
यूपीएससी लेटरल एंट्री की नियुक्तियों की अवधि आमतौर पर 3 से 5 वर्ष के लिए होती है। ये भर्तियां संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होती हैं। इसके माध्यम से सरकार को अल्पकालिक विशेषज्ञता का लाभ मिलता है।
