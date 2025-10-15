By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 15, 2025

ISRO में साइंटिस्ट कैसे बनते हैं?

अंतरिक्ष में रुचि रखने वाले लोग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन यानी इसरो को ज्वॉइन करना चाहते हैं। लेकिन इसमें करियर कैसे बनाएं चलिए जानते हैं।

स्पेस में रुचि

इसरो की स्थापना 15 अगस्त, 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है।

स्थापना

डॉ. विक्रम ए. साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक जनक माना जाता है।

संस्थापक

इसरो के विभिन्न वर्क फोर्स में वैज्ञानिक, इंजीनियर, टेक्नीशियन और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स शामिल हैं। चलिए जानते हैं कि इसरो में साइंटिस्ट कैसे बनते

साइंटिस्ट कैसे बनें

इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए आपको हाई स्कूल से ही तैयारी करना शुरू करना पड़ता है।

हाई स्कूल

इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना बेहद जरूरी है।

ग्रेजुएट

कई लोग इंजीनियरिंग करने के बाद भी इसरो के लिए अप्लाई करते हैं और चुने जाते हैं।

अप्लाई

स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए आपको  एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, एस्ट्रॉनोमी की पढ़ाई करना जरुरी होता है।

पढ़ाई

इसरो हर साल आईसीआरबी की परीक्षा आयोजित करती है। 

परीक्षा अयोजित

इस एग्जाम में आपसे मैथ्स, साइंस और इंजीनियरिंग से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं।

पूछे जाने वाले सवाल

