By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 08, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
12वीं के बाद डाटा साइंटिस्ट कैसे बनें?
12वीं के बाद बहुत से कोर्स हैं, जिनमें करियर के खूब विकल्प मौजूद हैं। इनमें से एक है डेटा साइंस और एनालिटिक्स का कोर्स।
12वीं के बाद कोर्स
इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज से डेटा कैसे समझते हैं, Excel और SQL जैसे टूल से डेटा कैसे मैनेज करते हैं।
क्या सिखाया जाता है
आप घर बैठे ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। कई वेबसाइट जैसे Coursera, Udemy, upGrad, Scaler आदि पर यह कोर्स मिल जाता है।
ऑनलाइन कोर्स
कुछ कोर्स 2-3 महीने के होते हैं और कुछ 6-12 महीने के भी।
कोर्स की अवधि
अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और थोड़ा-बहुत मैथ्स या कंप्यूटर आता है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं।
विकल्प
इसकी फीस भी ज्यादा नहीं होती। कुछ कोर्स तो 5000 से 10000 रुपये में ही हो जाते हैं। कुछ थोड़े बड़े कोर्स 20000 से 50000 रुपये तक हो सकते हैं।
फीस
इस कोर्स के बाद Data Analyst, Business Analyst, Data Scientist, या Machine Learning Engineer जैसे पदों पर नौकरी पा सकते हैं।
करियर विकल्प
एक फ्रेशर के तौर पर 3 से 6 लाख रुपये सालाना की सैलरी मिलने की संभावना होती है।
सैलरी
जबकि कुछ सालों के अनुभव के बाद यह 10 से 15 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।
अनुभव
इस कोर्स से आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखने का मौका मिलेगा और आपका करियर भी चमक सकता है।
चमक सकता है करियर
शेफ क्यों पहनते हैं सफेद टोपी, जानें दिलचस्प बातें
Click Here