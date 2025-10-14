By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 14, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Beauty

बालों में मेथी कैसे लगाएं

बालों की ग्रोथ और चमक बढ़ाने के लिए मेथी का दाना काफी फायदेमंद माना जाता है। मेथी को लोग बालों में हेयर पैक की तरह लगाते हैं।

बालों की ग्रोथ

मेथी को बालों में कैसे लगाना चाहिए और इससे क्या फायदे होंगे। इस लेख में आपको सबकुछ बताते हैं।

मेथी कैसे लगाएं

मेथी के दानों को ग्लास भर पानी में रातभर भिगोकर रखें। 

मेथी

सुबह इन दानों को पीसकर पेस्ट बनाएं। इसमें नींबू का रस और दही मिलाकर पैक तैयार करें।

पेस्ट बनाएं

अब इस हेयर पैक को बालों में लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दें। 

अप्लाई करें

हेयर वॉश

आधे घंटे बाद सादे पानी से बाल धोएं। फिर शैंपू यूज करें। 

शाइनी बाल

मेथी में प्रोटीन, विटामिन्स होते हैं, जो बालों को चमक देते हैं। इससे बाल सॉफ्ट बने रहेंगे।

लंबे बाल

बाल लंबे करने हैं, तो भी मेथी पैक फायदेमंद साबित होगा। इससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है।

बालों का झड़ना

बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, तो भी मेथी हेयर पैक लाभकारी रहेगा। इससे बालों का झड़ना कम होगा और नए बाल उगेंगे।

