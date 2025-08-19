By Deepali Srivastava
पतले होठों पर लिपस्टिक लगाने का सही तरीका
चेहरे की खूबसूरती होठों से भी होती है। पतले या मोटे होठों का शेप अलग-अलग हो सकता है। लिपस्टिक लगाने से मेकअप लुक भी सुंदर दिखता है।
होंठ
लेकिन कई महिलाओं की शिकायत होती है कि पतले होठों पर लिपस्टिक लंबी नहीं टिकती और फैल जाती है।
पतले होंठ
अगर आप भी पतले होठों पर लिपस्टिक लगाने को लेकर परेशान है। तो हम आपको पतले लिप्स पर लिपस्टिक लगाने का सही तरीका बताते हैं।
कैसे लगाएं
सबसे पहले लिप स्क्रब से होठों की डेड स्किन को हटा लें। फिर कोई लिप बाम लगाकर 5 मिनट छोड़ दें। इससे लिप्स सॉफ्ट हो जाएंगे।
लिप्स तैयार करें
लिप प्राइमर
अगर लिप प्राइमर है, तो उसे लगा सकती हैं। इससे होठों पर लिपस्टिक टिकी रहेगी। प्राइमर न हो तो पाउडर में वैसलीन मिलाकर हल्का सा लगाएं।
आउटलाइन
अब पहले लिप लाइनर से होठों को शेप दें। लिपस्टिक लगाने से पहले आपको आउटलाइन बनानी होगी।
लिपस्टिक चुनें
पतले होठों पर क्रीमी, सैटिन या ग्लॉसी फिनिश वाली लिपस्टिक अच्छी लगेगी। इसमें से कोई भी चुनें।
अप्लाई करें
अब लिपस्टिक को अप्लाई करें। ध्यान रखें कि लिपस्टिक दो लेयर में लगाएं।
डैब-डैब
अब टिश्यू पेपर पर दोनों लिप्स को रखकर डैब करें। इस तरीके से लिपस्टिक होठों पर लॉक हो जाती है, फैलेगी नहीं।
साइड क्लीनिंग
अगर लिपस्टिक लगाते समय हल्की फैल गई है, तो उसे कॉटन या कंसीलर लगाकर साफ कर लें। इससे आपको परफेक्ट लुक मिल जायेगा।
