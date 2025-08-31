By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 31, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
Vastu Tips: कैंची से जुड़ी इन गलतियों से घर में बढ़ता है कलह-कलेश
वास्तु शास्त्र के अनुसार, कैंची का गलत उपयोग या रख-रखाव घर में कलह और नकारात्मकता बढ़ा सकता है। आइए जानें इन गलतियों और उनके उपाय।
कैंची और वास्तु
वास्तु में कैंची को तीक्ष्ण और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसका गलत उपयोग घर में तनाव और अशांति ला सकता है।
कैंची का वास्तु महत्व
कैंची को खुला छोड़ना वास्तु दोष माना जाता है। यह परिवार में विवाद और तनाव को बढ़ावा देता है। हमेशा कैंची बंद करके रखें।
खुली कैंची छोड़ना
कैंची को उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) में ना रखें। यह पवित्र दिशा है और कैंची की नकारात्मक ऊर्जा इसे प्रभावित कर सकती है।
गलत दिशा में रखना
रसोई में कैंची को अनावश्यक रूप से इस्तेमाल ना करें। इसे खाने की वस्तुओं से दूर रखें, क्योंकि यह नकारात्मकता फैला सकती है।
रसोई में गलत उपयोग
टूटी या जंग लगी कैंची घर में रखना अशुभ है। यह आर्थिक नुकसान और पारिवारिक कलह को बढ़ाता है। इसे तुरंत हटाएं।
टूटी कैंची रखना
बेडरूम में कैंची रखने से वैवाहिक जीवन में तनाव और अनिद्रा की समस्या हो सकती है। इसे स्टडी रूम या कार्यस्थल पर रखें।
बेडरूम में कैंची
कैंची को दक्षिण या पश्चिम दिशा में बंद करके रखें। इसे लाल कपड़े में लपेटकर स्टोर करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा कम हो।
कैंची को सही जगह रखें
कैंची को नियमित रूप से साफ करें और इसे पूजा स्थल से दूर रखें।
इन बातों का ध्यान रखें
कैंची से जुड़ी इन वास्तु गलतियों से बचें। सही उपयोग और उपायों से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी।
कैंची और वास्तु का संतुलन
चाणक्य नीति: इन लोगों से दुश्मनी करने से नर्क हो सकती है आपकी जिंदगी
Click Here