Pitru Paksha: पितृ दोष कब और कैसे लगता है? जानिए इसका महत्व
पितृ दोष भारतीय ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह तब होता है जब पितरों की आत्मा असंतुष्ट हो, जिससे जीवन में कठिनाइयां, तनाव और रुकावटें आती हैं।
पितृ दोष क्या है?
पितृ पक्ष 16 दिनों का समय है जब पितरों को श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से श्रद्धांजलि दी जाती है। यह उनकी आत्मा को शांति और परिवार को आशीर्वाद देता है।
पितृ पक्ष का महत्व
जब व्यक्ति पितरों का सम्मान नहीं करता, श्राद्ध-तर्पण में लापरवाही करता है या परंपराओं को त्यागता है, तो कर्मजन्य पितृ दोष बनता है। यह परिवार में कलह और अशांति लाता है।
कर्मजन्य पितृ दोष
अगर पूर्वजों ने जीवनकाल में कर्ज या संकल्प अधूरे छोड़े हों, तो उनकी अधूरी ऊर्जा वंशजों को प्रभावित करती है। यह आर्थिक संकट और अस्थिरता का कारण बनता है।
ऋणजन्य पितृ दोष
दुर्घटना, आत्महत्या या युद्ध जैसी असामान्य मृत्यु से पितरों की आत्मा अधूरी रहती है। यह दोष अचानक संकट, बीमारियां और असफलताएं लाता है।
अकाल मृत्यु पितृ दोष
श्राद्ध और तर्पण नहीं करने से पितर असंतुष्ट रहते हैं। यह परिवार में आर्थिक कठिनाइयां, रोग और संतान सुख में बाधाएं उत्पन्न करता है।
श्राद्ध नहीं करने से पितृ दोष
जब सूर्य, शनि, राहु या केतु कुंडली के पंचम या नवम भाव को प्रभावित करते हैं, तो पितृ दोष बनता है। यह संतान, शिक्षा और भाग्य में रुकावट लाता है।
ग्रहों से पितृ दोष
बार-बार असफलता, आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह, संतान सुख में कमी और मानसिक अशांति पितृ दोष के प्रमुख लक्षण हैं।
पितृ दोष के लक्षण
पितृ पक्ष में श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान करें। गंगा तट पर तर्पण, पीपल पूजा और गरीबों को भोजन पितृ दोष को कम करते हैं।
पितृ दोष निवारण के उपाय
पितृ पक्ष में विधि-विधान से श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
पितरों का आशीर्वाद
