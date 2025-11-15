By Navaneet Rathaur
जब वेंटिलेटर नहीं था, तो मरीजों का इलाज कैसे होता था?
1950 से पहले वेंटिलेटर नहीं था, फिर भी डॉक्टर सांस की गंभीर बीमारियों से लाखों जान बचाते थे। आइए देखें पुराने समय में मरीजों को कैसे बचाया जाता था।
वेंटिलेटर से पहले का दौर
1928 में 'आयरन लंग आया। यह एक बड़ा सिलेंडर की तरह था, जिसमें मरीज का शरीर रखा जाता था। नेगेटिव प्रेशर से फेफड़े हवा खींचते थे। पोलियो मरीज सालों तक इसी में जिंदा रहे।
आयरन लंग मशीन
डॉक्टर और नर्स 24 घंटे 'एम्बू बैग' या मुंह से मुंह सांस देते थे। 1940-50 के दौरान इस काम को टीम में बांट कर किया जाता था। अगर एक व्यक्ति थक, जाए तो दूसरा करता था।
मैनुअल वेंटिलेशन
मरीज को उल्टा लिटाकर पीठ पर थपथपाया जाता था, ताकि फेफड़ों का बलगम निकले। आज भी ICU में होता है। पहले यह सांस बचाने का मुख्य तरीका था।
चेस्ट फिजियोथेरेपी
मरीज के सिर पर प्लास्टिक का टेंट लगाकर उसमें शुद्ध ऑक्सीजन भरी जाती थी। 1930-50 में बच्चों और बड़ों को निमोनिया-डिप्थीरिया में इसी से बचाया गया।
ऑक्सीजन टेंट
गले में छेद करके ट्यूब डाली जाती थी, फिर बार-बार सक्शन से बलगम निकाला जाता। बिना वेंटिलेटर सांस की नली खुली रखने का यह सबसे पुराना तरीका था।
गले में छेद
मरीज को अलग-अलग पोजीशन में लिटाया जाता, जैसे सिर नीचे, पैर ऊपर। गुरुत्वाकर्षण से फेफड़ों का पानी-बलगम निकलता था। आज भी यह इस्तेमाल होता है।
पोस्चर ड्रेनेज
पेनिसिलिन (1940 के बाद), स्ट्रेप्टोमाइसिन, एड्रिनलिन इंजेक्शन से संक्रमण और अस्थमा अटैक रोका जाता था। सांस की सूजन कम करना ही मुख्य इलाज था।
दवाएं और इंजेक्शन
1955 में स्वीडन के डॉ. ब्योर्न इब्सेन ने पहला पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर बनाया। उसके बाद आयरन लंग और हाथ की मेहनत धीरे-धीरे खत्म हुई।
पहला आधुनिक वेंटिलेटर
वेंटिलेटर का आविष्कार चिकित्सा जगत की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक था। यह छोटा-सा उपकरण मौत को मात देता है।
क्रांतिकारी आविष्कार
