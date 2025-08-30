By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 30, 2025

बुमराह से 2.7 साल बड़ी हैं उनकी वाइफ, शादी के वक्त इतनी थी उम्र

भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने स्पोर्ट्स प्रेजेंटर संजना गणेशन से शादी की है।

जसप्रीत बुमराह की वाइफ

दोनों साल 2021 में एक-दूसरे के संग शादी के बंधन में बंधे थे।

2021 में की थी शादी

शादी से पहले दोनों की लव लाइफ की चर्चा मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन दोनों ने एक- दूसरे को समझने में वक्त लिया था और लंबी डेटिंग की थी।

लव लाइफ के चर्चे

जसप्रीत बुमराह की वाइफ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं।

सोशल मीडिया पर एक्टिव

उन्हें ज्यादातर लोग जानते हैं। वे बतौर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर मैदान पर देखी जाती हैं। 

मैदान पर आती हैं नजर

बुमराह की वाइफ की शादी के वक्त उम्र कितनी थी और जसप्रीत बुमराह से उनकी उम्र में कितना अंतर है, आइए आपको बताते हैं।

शादी के वक्त कितनी थी उम्र?

संजना गणेशन का जन्म 6 मई 1991 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक हिंदू परिवार में हुआ था।

संजना गणेशन का जन्म

15 मार्च 2021 को संजना ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से शादी की।

इस तारीख को हुई थी शादी

शादी के वक्त संजना गणेशन की उम्र 29 साल 10 महीने और 10 दिन थी। यानी संजना ने लगभग 30 वर्ष की उम्र में जसप्रीत बुमराह से शादी की थी।

इतने साल थी संजना की उम्र

बुमराह से इतने साल हैं बड़ी

आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि जसप्रीत बुमराह अपनी पत्नी से 2 साल और 7 महीने छोटे हैं।

