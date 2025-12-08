By Vimlesh
स्मृति मंधाना की उम्र कितनी है?

शादी टलने के बाद स्मृति मंधाना अब मैदान पर प्रैक्टिस करती नजर आई हैं।

स्मृति मंधाना

पिछले दिनों पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी होने वाली थी।

शादी 

हालांकि, कुछ आपसी विवाद के कारण शादी टाल दी गई थी।

टाल दी गई 

शादी टलने के कुछ हफ्ते बाद स्मृति मंधाना ने जानकारी दी कि यह शादी टली नहीं है, बल्कि टूट गई है।

टूट गई शादी

शादी टूटने के बाद से स्मृति मंधाना लगातार चर्चा में हैं।

चर्चा में स्मृति

लोग उनके बारे में तरह-तरह की जानकारी चाहते हैं।

जानकारी

कई लोगों के मन में स्मृति मंधाना की उम्र को लेकर भी सवाल होगा। ऐसे में आइए आज हम आपको स्मृति मंधाना कितने साल की हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं।

कितने साल की हैं स्मृति

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्मृति मंधाना का जन्म 17 जुलाई 1996 को मुम्बई में हुआ था। 

स्मृति का जन्म

मौजूदा समय में स्मृति मंधाना 29 साल 4 महीने और 22 दिन की हैं। वे जुलाई में 30 साल की हो जाएंगी।

इतने साल की हैं स्मृति मंधाना

