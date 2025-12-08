By Vimlesh
स्मृति मंधाना की उम्र कितनी है?
शादी टलने के बाद स्मृति मंधाना अब मैदान पर प्रैक्टिस करती नजर आई हैं।
स्मृति मंधाना
Pic Credit: Social Media
पिछले दिनों पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी होने वाली थी।
शादी
Pic Credit: Social Media
हालांकि, कुछ आपसी विवाद के कारण शादी टाल दी गई थी।
टाल दी गई
Pic Credit: Social Media
शादी टलने के कुछ हफ्ते बाद स्मृति मंधाना ने जानकारी दी कि यह शादी टली नहीं है, बल्कि टूट गई है।
टूट गई शादी
Pic Credit: Social Media
शादी टूटने के बाद से स्मृति मंधाना लगातार चर्चा में हैं।
चर्चा में स्मृति
Pic Credit: Social Media
लोग उनके बारे में तरह-तरह की जानकारी चाहते हैं।
जानकारी
Pic Credit: Social Media
कई लोगों के मन में स्मृति मंधाना की उम्र को लेकर भी सवाल होगा। ऐसे में आइए आज हम आपको स्मृति मंधाना कितने साल की हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं।
कितने साल की हैं स्मृति
Pic Credit: Social Media
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्मृति मंधाना का जन्म 17 जुलाई 1996 को मुम्बई में हुआ था।
स्मृति का जन्म
Pic Credit: Social Media
मौजूदा समय में स्मृति मंधाना 29 साल 4 महीने और 22 दिन की हैं। वे जुलाई में 30 साल की हो जाएंगी।
इतने साल की हैं स्मृति मंधाना
Pic Credit: Social Media
