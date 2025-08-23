By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 23, 2025
रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी कितने साल की हैं?
क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की सगाई इसी साल जून में हुई थी।
प्रिया सरोज की सगाई
यह कपल साल 2025 के अंत तक शादी के बंधन में बंध जाएगा।
2025 में शादी
रिंकू सिंह को हाल ही में एशिया कप के लिए चुना गया है, वहीं प्रिया सरोज भी राजनीति में एक्टिव हैं।
अच्छी चल रही प्रोफेशनल लाइफ
प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश के मछलीशहर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद हैं।
मछलीशहर से सांसद
कई लोग यह जानना चाहते हैं कि रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी प्रिया सरोज कितने साल की हैं।
कितने साल की हैं प्रिया?
ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं।
जानिए
रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी प्रिया सरोज का जन्म 23 नवंबर 1998 को हुआ था।
प्रिया सरोज का जन्म
वर्तमान में उनकी उम्र 26 साल 8 महीने और 30 दिन है। नवंबर में वे 27 साल की हो जाएंगी।
इतने साल की हैं प्रिया
रिंकू सिंह की बात करें तो उनका जन्म 12 अक्टूबर 1997 को हुआ था। वर्तमान में उनकी उम्र 27 वर्ष 10 महीने और 10 दिन है।
रिंकू सिंह की उम्र
