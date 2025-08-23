By Vimlesh Kumar Bhurtiya
रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी कितने साल की हैं?

क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की सगाई इसी साल जून में हुई थी।

यह कपल साल 2025 के अंत तक शादी के बंधन में बंध जाएगा।

रिंकू सिंह को हाल ही में एशिया कप के लिए चुना गया है, वहीं प्रिया सरोज भी राजनीति में एक्टिव हैं।

प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश के मछलीशहर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद हैं।

कई लोग यह जानना चाहते हैं कि रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी प्रिया सरोज कितने साल की हैं।

ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं।

रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी प्रिया सरोज का जन्म 23 नवंबर 1998 को हुआ था।

वर्तमान में उनकी उम्र 26 साल 8 महीने और 30 दिन है। नवंबर में वे 27 साल की हो जाएंगी।

रिंकू सिंह की बात करें तो उनका जन्म 12 अक्टूबर 1997 को हुआ था। वर्तमान में उनकी उम्र 27 वर्ष 10 महीने और 10 दिन है।

