By Vimlesh Kumar 
PUBLISHED Sept 13, 2025

 News

भारत के 1000 रुपए अमेरिका में कितने होंगे?

भारत और अमेरिका को दुनिया के दो बड़े देशों में गिना जाता है।

ये दोनों देश दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिन जाते हैं।

भारत और अमेरिका की करेंसी की भी आपस में तुलना होती है।

भारतीय की करेंसी को भारतीय रुपया कहा जाता है, जबकि अमेरिकी करेंसी को अमिरेकी डॉलर।

अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपयों की तुलना में काफी मजबूत होता है।

मौजूदा समय में 1 अमेरिकी डॉलर भारत के 88.27 रुपये के बराबर है।

भारत के 1000 रुपये अमेरिका में जाकर कितने हो होंगे, यह सवाल कुछ लोगों के मन में हो सकता है।

ऐसे में आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि भारत के 1000 रुपयों को अगर अमेरिकी डॉलर में एक्सचेंज किया जाता है तो वह कितने होंगे।

ताजा रेट के अनुसार, यदि आप भारत से 1000 रुपये लेकर अमेरिका जाते हैं और वहां की करेंसी में एक्सचेंज कराते हैं तो आपको 11.32 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे।

