By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
ट्रेन में कितना वजन सामान ले जा सकते हैं?
हम सभी ने ट्रेन में कभी न कभी सफर किया ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में यात्रा करते समय आपके सामान की भी एक लिमिट होती है?
कितना सामान ले सकते हैं
बता दें कि जैसे फ्लाइट में लिमिट होती है, वैसे ही ट्रेन में भी तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर जुर्माना लगता है। चलिए जानते हैं कितना सामान ले जा सकते हैं।
नियम
अगर आप फर्स्ट क्लास एसी कोच में सफर कर रहे हैं, तो आप अपने साथ 70 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं।
फर्स्ट क्लास AC कोच
इसके अलावा, आपको 15 किलो का अतिरिक्त सामान बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के ले जाने की छूट भी मिलती है।
एक्स्ट्रा लगेज
सेकंड एसी में सफर करने वाले यात्री 50 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं। इसमें भी आपको 10 किलो की अतिरिक्त छूट मिलती है।
सेकंड एसी कोच
थर्ड एसी और चेयर कार थर्ड एसी और चेयर कार में यात्रा करने वाले यात्री 40 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं।
थर्ड एसी कोच
इसके अलावा, 10 किलो का एक्स्ट्रा सामान भी आप साथ में रख सकते हैं, जिस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।
10 किलो एक्स्ट्रा
स्लीपर कोच की बात करें, तो 40 किलो तक का सामान आप आसानी से ले जा सकते हैं. साथ ही 10 किलो का एक्स्ट्रा सामान भी बिना चार्ज के ले जाने की छूट है।
स्लीपर कोच
सेकेंड क्लास (जनरल) कोच में आप 35 किलो तक सामान और 10 किलो एक्स्ट्रा सामान अपने साथ रख सकते हैं।
सेकेंड क्लास
अगर कोई यात्री तय लिमिट से ज्यादा सामान लेकर ट्रेन में सफर करता है और उसने उसका एडवांस में बुकिंग चार्ज नहीं भरा है, तो उसे पेनल्टी देनी पड़ती है।
एडवांस में बुकिंग
