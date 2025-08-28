By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
बिच्छू में कितना जहर होता है?
धरती पर सांप को सबसे ज्यादा जहरीला जानवर माना जाता है।
जहरीला जानवर
लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिच्छू भी जहरीला होता है या नहीं? चलिए इस बारे में जानते हैं।
बिच्छू कितना जहरीला?
बिच्छू भी सांप की तरह जहरीला होता है। ऐसे में इससे भी इंसानों को डरना चाहिए।
जहरीला होता है
बिच्छू का डंक किसी भी व्यक्ति को पैरालाइज तक कर सकता है।
प्रभाव
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो एक बिच्छू से 2 मिलीलीटर जहर निकाला जाता है।
2 मिलीलीटर जहर
रिपोर्ट्स के मुताबिक बिच्छू का जहर सांप से ज्यादा होता है, लेकिन बिच्छू से निकलने वाले जहर की मात्रा सांप की तुलना में बहुत कम होती है।
सांप की तुलना में अधिक
ऐसे में जब बिच्छू किसी व्यक्ति को डंक मारता है, तो उसका बहुत कम जहर व्यक्ति के शरीर के अंदर जाता है।
कम जहर छोड़ता है
जब सांप डंसता है, तो वो ज्यादा जहर निकालता है, जिसके चलते सांप का जहर शरीर में ज्यादा मात्रा में पहुंचता है।
सांप ज्यादा जहर छोड़ता है
ऐसे में सांप बिच्छू से ज्यादा जहरीले माने जा सकते हैं।
सांप ज्यादा जहरीले
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनियाभर में बिच्छुओं की 2500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। जिनमें से 30 प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनके जहर से इंसान को ज्यादा डरना चाहिए।
प्रजातियां
दुनिया के 10 सबसे महंगे शहरों की लिस्ट
Click Here