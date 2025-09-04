By Vimlesh Kumar Bhurtiya
अपनी होने वाली पत्नी से हाइट में कितने बड़े हैं रिंकू सिंह?
भारतीय टी-20 टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने सांसद प्रिया सरोज से सगाई की है।
यह कपल साल 2025 के अंत तक शादी के बंधन में भी बंध जाएगा।
रिंकू सिंह और प्रिया सरोज दोनों ही मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।
प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश के मछलीशहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुनी गई हैं।
प्रिया सरोज और रिंकू सिंह के बारे में लोग तरह-तरह की जानकारी सर्च करते हैं। लोग इन दोनों की हाइट के बारे में भी जानना चाहते हैं।
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की ऊंचाई कितनी है।
गूगल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, क्रिकेटर रिंकू सिंह की ऊंचाई लगभग 5 फीट 5 इंच है।
यानी रिंकू सिंह की ऊंचाई 165 सेमी है, जो एक भारतीय पुरुष की औसत ऊंचाई मानी जाती है।
वहीं, उनकी होने वाली पत्नी के बारे में बात करें तो गूगल पर उनकी ऊंचाई भी लगभग 5 फीट 5 इंच ही दिखाता है। यानी वे भी रिंकू सिंह के बराबर ही 165 सेमी ऊंची हैं। होने वाले पति-पत्नी दोनों की हाइट समान है।
