अपनी होने वाली पत्नी से हाइट में कितने बड़े हैं रिंकू सिंह?

भारतीय टी-20 टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने सांसद प्रिया सरोज से सगाई की है।

रिंकू सिंह

यह कपल साल 2025 के अंत तक शादी के बंधन में भी बंध जाएगा। 

इसी साल होगी शादी

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज दोनों ही मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।

उत्तर प्रदेश के हैं दोनों 

प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश के मछलीशहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुनी गई हैं।

लोकसभा सासंद हैं प्रिया

प्रिया सरोज और रिंकू सिंह के बारे में लोग तरह-तरह की जानकारी सर्च करते हैं। लोग इन दोनों की हाइट के बारे में भी जानना चाहते हैं।

कितनी है दोनों की हाइट

ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की ऊंचाई कितनी है।

जानिए

गूगल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, क्रिकेटर रिंकू सिंह की ऊंचाई लगभग 5 फीट 5 इंच है।

रिंकू सिंह की ऊंचाई

यानी रिंकू सिंह की ऊंचाई 165 सेमी है, जो एक भारतीय पुरुष की औसत ऊंचाई मानी जाती है।

165 सेमी

वहीं, उनकी होने वाली पत्नी के बारे में बात करें तो गूगल पर उनकी ऊंचाई भी लगभग 5 फीट 5 इंच ही दिखाता है। यानी वे भी रिंकू सिंह के बराबर ही 165 सेमी ऊंची हैं। होने वाले पति-पत्नी दोनों की हाइट समान है।

प्रिया सरोज की ऊंचाई

