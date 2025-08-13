By Deepali Srivastava
रात में खाने के बाद कितनी देर टहलना चाहिए
बॉडी को फिट रखने के लिए डॉक्टर्स टहलने की सलाह देते हैं। अगर आप एक्सरसाइज, योगा नहीं कर सकते तो टहलना शुरू करें।
टहलना
कई लोग सुबह जल्दी उठकर टहल नहीं पाते हैं, तो रात के खाने के बाद टहलना पसंद करते हैं। ऐसे में टहलना भी हो जाता है और खाना भी पच जाता है।
मॉर्निंग या नाइट वॉक
लेकिन क्या आप जानते हैं रात के खाने के बाद कितनी देर आपको टहलना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं। चलिए बताते हैं।
कितनी देर
रात का खाना आपको 9 बजे तक हर हाल में खा लेना चाहिए। इसके बाद 10 मिनट रुककर वॉक पर जाना चाहिए।
डिनर
कितना समय
रात के खाने के बाद आपको करीब 20 मिनट तक वॉक करनी चाहिए। आप इसे 30 मिनट भी कर सकते हैं।
फायदे
रात के खाने के बाद वॉक पर जाने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और भी कई फायदे होते हैं। चलिए उनके बारे में बताते हैं।
वजन कंट्रोल
डिनर के बाद टहलने से आपका वजन कंट्रोल में रहेगा और वेट लॉस में मदद भी मिलेगी।
मेटाबॉलिज्म
नाइट वॉक करने से मेटाबॉलिज्म भी सुधर जाता है। शरीर में मेटाबॉलिज्म सही से काम करता है, तो बीमारियां दूर रहती हैं।
स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी
रात में टहलने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। अगर आपको जल्दी खांसी-जुकाम होता है, तो टहलना शुरू करें।
स्ट्रेस होगा कम
डिनर के बाद टहलने से स्ट्रेस कम होता है। टहलने से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होगा, जिससे तनाव नहीं होगा।
