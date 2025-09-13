By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 13, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
18 कैरेट गोल्ड में सोने की मात्रा कितनी होती है?
सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है, लेकिन 18 कैरेट गोल्ड में कितना शुद्ध सोना होता है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।
सोने की शुद्धता
कैरेट (K) सोने की शुद्धता को दर्शाता है। 24 कैरेट सोना 100 फीसदी शुद्ध होता है, जबकि अन्य कैरेट में मिश्र धातु मिलाई जाती है।
कैरेट: सोने की शुद्धता का माप
18 कैरेट गोल्ड में 75 फीसदी शुद्ध सोना और 25 फीसदी अन्य धातु (जैसे चांदी, तांबा) होती है। यह गहनों के लिए लोकप्रिय है।
18 कैरेट गोल्ड का मतलब
18 कैरेट का मतलब 18/24 भाग शुद्ध सोना है। यानी 100 ग्राम 18K गोल्ड में 75 ग्राम शुद्ध सोना और 25 ग्राम मिश्र धातु होती है।
गणना कैसे करें?
18 कैरेट गोल्ड मजबूत और टिकाऊ होता है, जो गहनों के लिए आदर्श है। यह 24K की तुलना में कम नरम और अधिक किफायती है।
मजबूती और सुंदरता का मेल
24K (100 फीसदी शुद्ध) निवेश के लिए, 22K (91.67 फीसदी शुद्ध) भारी गहनों के लिए, और 18K (75 फीसदी शुद्ध) रोजमर्रा के गहनों के लिए उपयुक्त है।
24K, 22K और 18K
18 कैरेट गोल्ड में चांदी, तांबा या जस्ता मिलाया जाता है। यह रंग (येलो, व्हाइट, रोज गोल्ड) और मजबूती देता है।
मिश्र धातु का महत्व
18 कैरेट गोल्ड की कीमत 24K से कम होती है क्योंकि इसमें शुद्ध सोने की मात्रा कम है। यह बजट-अनुकूल विकल्प है।
18 कैरेट की कीमत
18 कैरेट गोल्ड खरीदते समय BIS हॉलमार्क और 750 (75 फीसदी शुद्धता) का निशान जांचें। यह शुद्धता की गारंटी देता है।
हॉलमार्क की जांच करें
18 कैरेट गोल्ड में 75 फीसदी शुद्ध सोना होता है, जो सुंदरता और मजबूती का संतुलन देता है। गहने खरीदते समय इसे समझकर सही निर्णय लें।
सही विकल्प चुनें
दुनिया के 5 ऐसे देश, जहां पूरी तरह से बैन है सोशल मीडिया
Click Here