22 कैरेट गोल्ड में कितना सोना और कितना मिलावट होता है?
22 कैरेट गोल्ड गहनों में सबसे लोकप्रिय है, लेकिन इसमें कितना शुद्ध सोना और कितनी मिलावट होती है? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
22 कैरेट गोल्ड
कैरेट सोने की शुद्धता को मापने की इकाई है। 24 कैरेट 100 फीसदी शुद्ध सोना होता है, लेकिन यह नरम होता है।
कैरेट: सोने की शुद्धता का माप
22 कैरेट गोल्ड में 91.67 फीसदी शुद्ध सोना और 8.33 फीसदी अन्य धातुएं (जैसे तांबा, चांदी) होती हैं। यह मजबूती और चमक देता है।
22 कैरेट: 91.67 फीसदी शुद्ध सोना
22 कैरेट का मतलब 24 में से 22 भाग शुद्ध सोना है। यानी 100 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड में 91.67 ग्राम शुद्ध सोना और 8.33 ग्राम मिलावट।
गणना कैसे करें?
22 कैरेट गोल्ड में तांबा, चांदी या जस्ता मिलाया जाता है। यह आभूषणों को मजबूत और आकर्षक बनाता है।
मिलावट में क्या होता है?
24 कैरेट 100 फीसदी शुद्ध लेकिन नरम होता है, इसलिए इससे गहने नहीं बनाए जाते हैं। 22 कैरेट मजबूत और टिकाऊ होता है।
22 कैरेट vs 24 कैरेट
22 कैरेट गोल्ड का उपयोग हार, चूड़ियां और अंगूठियां बनाने में होता है। यह चमक और मजबूती देता है।
22 कैरेट गोल्ड का उपयोग
22 कैरेट गोल्ड की शुद्धता जांचने के लिए BIS हॉलमार्क देखें। यह 916 (91.6 फीसदी) शुद्धता का संकेत देता है।
शुद्धता की जांच
हॉलमार्क, विश्वसनीय दुकान और बिल की जांच करें। मिलावट की मात्रा और कीमत की पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
खरीदारी के टिप्स
22 कैरेट गोल्ड में 91.67 फीसदी शुद्ध सोना और 8.33 फीसदी मिलावट होती है। यह गहनों के लिए सबसे ज्यादा आदर्श है।
22 कैरेट की खासियत
