By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 28, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

पहले दिन भर बातें होती थीं, अब..., अपनी होने वाली पत्नी को लेकर ये क्या बोल गए रिंकू सिंह

क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज साल 2022 से रिलेशनशिप में हैं। इसकी जानकारी हाल ही में रिंकू सिंह ने एक इंटरव्यू में दी।

2022 से साथ हैं रिंकू और प्रिया

यानी प्रिया सरोज रिंकू सिंह को सांसद बनने से पहले से डेट कर रही हैं।

सांसद बनने से पहले डेटिंग

रिंकू सिंह की होने वाली पत्नी प्रिया सरोज साल 2024 में सांसद बनी हैं।

साल 2024 में बनी हैं सांसद

इससे पहले वे वकालत की प्रैक्टिस कर रही थीं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है।

वकालत की कर रही थीं प्रैक्टिस

साल 2024 में सांसद बनने के बाद प्रिया सरोज के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है, इसके बारे में रिंकू सिंह ने बताया है।

क्या हुआ है परिवर्तन

रिंकू सिंह से सवाल पूछा गया कि प्रिया के सांसद बनने से पहले और सांसद बनने के बाद आपने क्या बदलाव देखा?

क्या बदलाव देखा

इसके जवाब में रिंकू सिंह ने कहा कि बदलाव तो ऐसा कुछ नहीं देखा। हां, पहले बात पूरे दिन होती थी, अब नहीं होती है।

पहले पूरे दिन बात होती थी

रिंकू सिंह ने आगे बताया कि बात इसलिए कम हो गई है क्योंकि सांसद बनने के बाद प्रिया सरोज की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं।

प्रिया की बढ़ गई हैं जिम्मेदारियां

रिंकू सिंह ने कहा कि अब उसको काम ज्यादा हो गया है। पार्लियामेंट अटेंड करना होता है, लोगों के पास जाना होता है, इसलिए अब बात कम होती है।

काम ज्यादा हो गया है

