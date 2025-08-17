By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 17, 2025
LIVE HINDUSTAN
एफिल टावर के पेंटिंग करवाने में कितना पेंट लगता है?
फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर दुनिया के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट में से एक है।
खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट
यही कारण है कि इसे फ्रांस की आन-बान-शान भी कहा जाता है। इस एफिल टॉवर को 1889 में बनाया गया था।
कब बनाया गया था?
करीब 330 मीटर लंबे इस टॉवर को बनाने में 70 लाख किलो लोहे का इस्तेमाल हुआ था।
लोहे का इस्तेमाल
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एफिल टावर को रंगने में कितना पेंट लगता है। चलिए इस बार में जानते हैं।
पेंटिंग करने में कितना पेंट लगता है
लोहे से बनी इस इमारत को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर पेंट के कई कोट लगाए जाते हैं, ताकि इसकी मजबूती हमेशा बनी रहे।
कई कोट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एफिल टावर को अब तक 19 बार पेंट किया गया है। औसतन हर सात साल में इसकी पेंटिंग की जाती है।
19 बार पेंट
एफिल टावर को पेंट करने वाले पेंटर्स इसके पूरे 300 मीटर के एरिया को साफ करते हैं और टावर का मूल्यांकन करते हैं।
टावर का मूल्यांकन
इसमें हर सात साल में जंगरोधी मटीरियल लगाया जाता है, जिसके बाद ही इसमें पेंट का कोट चढ़ाया जाता है।
जंगरोधी मटीरियल
एफिल टॉव को जब भी पेंट किया जाता है, जब लगभग 50 पेंटर्स काम करते हैं।
50 पेंटर्स काम करते
अनुमानित 60 टन पेंट इसकी एक बार की पेंटिंग में खर्च हो जाता है। पेंटिंग में करीब 18 महीने से लेकर 3 साल का समय लग जाता है।
करीब 60 टन पेंट
