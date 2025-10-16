By Vimlesh Kumar Bhurtiya
भारत रत्न प्राप्त करने वालों को कितना पैसा मिलता है?
भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की अहमियत काफी बढ़ जाती है।
भारत रत्न की शुरुआत साल 1954 से हुई थी।
पहली बार तीन शख्सियतों को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था।
पहली बार भारत रत्न भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2024 में 5 विभूतियों को भारत रत्न दिया गया। जिनमें लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव का नाम शामिल है।
लोगों के मन में भारत रत्न से जुड़ा एक सवाल रहता है कि आखिर इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितने रुपये की धनराशि मिलती है। आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं।
भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की ओर से एक प्रमाणपत्र और एक मेडल दिया जाता है। इस सम्मान के साथ कोई धनराशि नहीं दी जाती।
भारत रत्न एक सम्मान है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली शख्सियत को कुछ सुविधाएं मिलती हैं।
भारत रत्न प्राप्त कर्ता शख्स को सरकारी महकमे सुविधाएं मुहैया कराते हैं। उदाहरण के लिए भारत रत्न पाने वालों को रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। इसके अलावा भी कई सुविधाएं और बड़े कार्यक्रमों में भागीदारी के अवसर मिलते हैं। राज्य सरकारें भी भारत रत्न प्राप्त शख्सियत को कुछ सुविधाएं प्रदान करती है।
