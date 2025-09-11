By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 11, 2025

 भारतीय 100 रुपये नेपाल में कितने हो जाते हैं?

नेपाल इस वक्त सुर्खियों में है। पर आज हम आपको बताएंगे कि भारत के 100 रुपये नेपाल में जाकर कितने हो जाता है।

बहुत से लोग सोचते हैं कि पड़ोसी देश होने की वजह से भारत और नेपाल में रुपये की वैल्यू एक जैसी होगी, लेकिन सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

भारत और नेपाल के बीच करेंसी को लेकर एक तय एक्सचेंज रेट है।

नेपाल राष्ट्र बैंक के मुताबिक, 1 भारतीय रुपया =1.60 नेपाली रुपया तय किया गया है।

इसका मतलब यह कि 100 भारतीय रुपये नेपाल में जाकर सीधे 160 नेपाली रुपये बन जाएंगे।

हालांकि आप नेपाल में बैंक या मनी एक्सचेंज काउंटर पर रुपये बदलवाते हैं, तो कुछ फीस या कमीशन कट सकता है।

हाल ही के आंकड़े बताते हैं कि 10 सितंबर तक 1 भारतीय रुपया लगभग 1.61 नेपाली रुपये के बराबर था।

इस हिसाब से 100 रुपये की कीमत करीब 161 नेपाली रुपये तक हो सकती है।

बताते चलें कि नेपाल में 1932 से नेपाली रुपया चलन में आया। उससे पहले वहां चांदी का मोहर यानी मोहरू इस्तेमाल होता था।

1993 में नेपाल ने अपने रुपये को भारतीय रुपये से जोड़ दिया और उस समय से ही 1 भारतीय रुपया = 1.60 नेपाली रुपये का एक्सचेंज रेट फिक्स किया गया, जो आज भी लागू है।

