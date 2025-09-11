By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 11, 2025
भारतीय 100 रुपये नेपाल में कितने हो जाते हैं?
नेपाल इस वक्त सुर्खियों में है। पर आज हम आपको बताएंगे कि भारत के 100 रुपये नेपाल में जाकर कितने हो जाता है।
नेपाल
बहुत से लोग सोचते हैं कि पड़ोसी देश होने की वजह से भारत और नेपाल में रुपये की वैल्यू एक जैसी होगी, लेकिन सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे।
रुपये की वैल्यू
भारत और नेपाल के बीच करेंसी को लेकर एक तय एक्सचेंज रेट है।
एक्सचेंज रेट
नेपाल राष्ट्र बैंक के मुताबिक, 1 भारतीय रुपया =1.60 नेपाली रुपया तय किया गया है।
1 रुपया
इसका मतलब यह कि 100 भारतीय रुपये नेपाल में जाकर सीधे 160 नेपाली रुपये बन जाएंगे।
160 नेपाली रुपया
हालांकि आप नेपाल में बैंक या मनी एक्सचेंज काउंटर पर रुपये बदलवाते हैं, तो कुछ फीस या कमीशन कट सकता है।
कमीशन कट
हाल ही के आंकड़े बताते हैं कि 10 सितंबर तक 1 भारतीय रुपया लगभग 1.61 नेपाली रुपये के बराबर था।
हाल के आंकड़े
इस हिसाब से 100 रुपये की कीमत करीब 161 नेपाली रुपये तक हो सकती है।
100 की कीमत
बताते चलें कि नेपाल में 1932 से नेपाली रुपया चलन में आया। उससे पहले वहां चांदी का मोहर यानी मोहरू इस्तेमाल होता था।
नेपाली रुपया
1993 में नेपाल ने अपने रुपये को भारतीय रुपये से जोड़ दिया और उस समय से ही 1 भारतीय रुपया = 1.60 नेपाली रुपये का एक्सचेंज रेट फिक्स किया गया, जो आज भी लागू है।
जरूरी तथ्य
