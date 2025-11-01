By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 01, 2025
भारत के 1 लाख रुपए अमेरिका में कितने होंगे?
भारत और अमेरिका की करेंसियों की तुलना हमेशा से होती आई है।
करेंसी की तुलना
भारत की करेंसी का नाम भारतीय रुपया है।
भारतीय रुपया
वहीं, अमेरिका में अमेरिकी डॉलर चलता है।
अमेरिकी डॉलर
भारत के एक लाख रुपये अमेरिका में जाकर कितने होंगे कई लोगों के मन में यह सवाल होगा।
कितने होंगे एक लाख रुपये
आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं।
जानिए
मौजूदा समय में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत भारतीय रुपयों में 88.79 है।
1 डॉलर की कीमत
ऐसे में 100 अमेरिकी डॉलर भारत के 8,879 रुपये के बराबर होगा।
100 डॉलर इतने रुपये के होंगे
अगर आप भारत से 1 लाख रुपये ले जाकर अमेरिकी डॉलर में एक्सचेंज कराते हैं तो आपको 1,126.2029 अमेरिकी डॉलर प्राप्त होंगे।
1 लाख में इतने डॉलर मिलेंगे
भारतीय रुपये की तुलना में अमेरिकी डॉलर बहुत मजबूत नजर आता है।
डॉलर है काफी मजबूत
